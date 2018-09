Milliardkontrakt til Havyard

Tersan og Barreras skal bygge de fire skipene til Havila Kystruten. Illustrasjon: BowVision

Tersan og Barreras skal bygge de fire skipene til Havila Kystruten, og Havyard Design & Solutions skal levere skipsdesignet samt en omfattende norsk utstyrspakke til alle skipene.



– Det er gledelig å kunne løfte de siste forbehold på byggekontraktene noe som sikrer leveranse i 3. og 4. kvartal 2020, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, i en pressemelding.



Konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group sier denne kontrakten er en milepæl.

– Dette er en rekordkontrakt for Havyard Design & Solutions og er med å befeste vår posisjon som et maritimt teknologikonsern i verdensklasse, med bred kompetanse i mange segmenter, uttaler konsernsjef Bakke i pressemeldingen.



Havyard Design & Solutions har over lengre tid arbeidet med designet, og stålklassetegningene er allerede klare noe som betyr at stålkutting vil starte allerede på denne siden av nyttår.



Selskap i Havyard-gruppen og andre norske utstyrsleverandører skal levere utstyr i pakken og kontrakten vil gi store, positive ringvirkninger i den norske maritime klyngen.



Havyard Design & Solutions har ved hjelp avanserte simuleringsmodeller, teknologiske nyvinninger, og maksimalt tilpasset skrog og utstyr designet et skip som skal klare kravene satt av Samferdselsdepartementet med god margin. Skipene fra Havila Kystruten vil dermed stå for et betydelig bidrag til å bevare miljøet langs ruten skipene skal operere i, heter det i pressemeldingen.

Designsjef Arve Leine i Havyard Design & Solutions, salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Havyard Design & Solutions, styreleder og eier Per Sævik i Kystruten Havila, administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten, og konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group ASA. Foto: Havyard