Mobile roboter til industriell bruk

Robotene kan transportere varer og materialer, i alle fall opptil 130 kilo, i følge Omron. Foto: Omron

Omron Corporation står bak Omron LD-plattformen, og kaller det den første produktserien med mobile roboter til industriell bruk.



”Denne unike serien med mobile roboter er utviklet for rask og pålitelig, kontinuerlig transport av materialer”, heter det i en pressemelding fra selskapet.



Omron mener robotene passer til transport av varer i for eksempel lagerbygninger, distribusjonssentre og produksjonsanlegg. Avhengig av modell, har de en nyttelastkapasitet på opptil 130 kg.



Infrastrukturmodifikasjoner, som gulvmagneter, kassetter eller laserstråler, er ikke nødvendige i følge Omron, da robotene navigerer utelukkende basert på anleggets opprinnelige oppsett.



Robotene er utstyrt med innebygd intelligens for å unngå hindringer og velge den beste veien til å fullføre en oppgave, selv der det er konstant bevegelse av mennesker, paller, traller, gaffeltrucker og hyller som blir tømt og fylt opp.



”Fleksibelt fabrikksoppsett er mulig siden leveringssteder enkelt kan endres for de mobile robotene. Omrons mobile roboter passer også til tradisjonell automasjon, for eksempel samlebånd, og gir sporbar flytting av varer”, hevdes det i pressemeldingen

Illustrasjon: Omron