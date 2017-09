Moen Marin AS til salgs

Verdens ledende produsent av oppdrettsbåter, Moen Marin AS, ønsker å ta et steg videre ut i det internasjonale markedet, skriver Namdalsavisa. Selskapet ser seg om etter medeiere eller samarbeidspartnere.



Moen Marin har i år kontrakt på levering av 32 oppdrettsbåter, og er landets største leverandør av service- og arbeidsbåter til havbruksnæringen. Nå vil de satse internasjonalt. Til Namdalsavisa bekrefter styreleder Roald Dolmen i Moen Marin Group, at de har følere ute med tanke på å selge deler av Moen Marin AS.



– Det ligger ikke noe dramatikk i planene om å skaffe medeier eller samarbeidsparner, Moen Marin AS «går så det griner», sier han til avisen.

Ønsket om å videreutvikle selskapet og bli en større internasjonal aktør, krever kapital.



– Vi trenger ikke å selge. Men da vil det nok ta noe lenger tid å nå målet om å vokse i det internasjonale markedet, forklarer Dolmen til Namdalsavisa.