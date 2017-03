Moen og Nogva med nytt samarbeid

Daglig leder Lasse Berg (til venstre) i Moen Power er sammen med teknisk sjef Torfinn Hansvik (til høyre) i Moen Marin svært fornøyd med samarbeidet med Nogva – ved adm.dir Kjell Norvoll (nr. 2 fra høyre) og salgssjef Rune Rønstad. Foto: Tom Lysø

Moen Power og Nogva Motorfabrikk drar med en forhandleravtale i gang et nytt samarbeid. Med område fra Fosen i sør til Vega i nord skal Moen Power fra Ytre Namdal bli en viktig del av servicenettet til det tradisjonsrike foretaket på Sunnmøre.



Moen Power ble etablert i 2015, som selvstendig avdeling i Moen Marin. Nogva på sin side ble startet i 1913, og har for lengst etablert seg som et kjent varemerke.



Fram til nå har Nogva operert med bare noen få servicepunkt langs norskekysten. Moen Power med base på Kolvereid i Ytre Namdal blir den første på Trøndelagskysten, kommer det frem av en pressemelding.



Nogva er markedsleder innenfor både fiskeri og havbruk, også i regionen Midt-Norge. At Moen Power vil bli et oppdatert servicepunkt med mobile enheter, vil være godt nytt for et stort antall fartøy og yrkesutøvere i regionen.



Administrerende direktør Kjell Norvoll har klare forventninger til et fruktbart samarbeid med fagmiljøet på trøndelagskysten på salg, service, reparasjoner og ettermarked.



– Utgangspunktet Ytre Namdal er sentralt for mange av våre eksisterende kunder. Nogva og Moen Power akter å samkjøre oss godt, slik at så vel gamle som nye kunder skal ivaretas som vi ønsker, sier Norvoll.



Moen Power er den første godkjente lærlingebedriften for motormekanikerfaget i Nord-Trøndelag. Lasse Berg, daglig leder i Moen Power, har store forventninger til det nå formaliserte samarbeidet.



– En milepæl for Moen Power særskilt – og videre hele konsernet Moen Marin Group under ett. Avtalen vil høyst sannsynlig bidra til både et faglig og omsetningsmessig løft. Samarbeidet med Nogva vil gi ny effekt til målet om å ta maskinteknikk og kompetanse på dieselmotorer og tilhørende fag til nye nivå i regionen, sier en fornøyd Lasse Berg i pressemeldingen.



Via komplette framdriftsmaskineri, hovedsakelig en rekke nybygg i NabCat-serien, har Nogva og Moen Marin Group alt gjort mange nyttige erfaringer, og teknisk sjef Torfinn Hansvik i Moen Marin deler optimismen knyttet til forhandleravtalen.



– Med base i gode produkt og leveringsdyktighet, er vi sikre på at samarbeid og kunnskapsutvikling vil gi god uttelling for begge parter, sier teknisk sjef Torfinn Hansvik i Moen Marin.



Nogva og Moen har samarbeidet tidligere også, blant annet om diverse nybygg i NabCat-serien. Fra venstre daglig leder Lasse Berg (Moen Power), teknisk sjef Torfinn Hansvik (Moen Marin), adm. direktør Kjell Norvoll og salgssjef Rune Norvoll, begge Nogva Motorfabrikk. Foto: Tom Lysø