Møkster tar fartøy ut av opplag

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS.

Det er snakk om et tremåneders oppdrag, pluss opsjoner for ytterligere utvidelser, for Stril Mermaid skal benyttes som lagringsfartøy i forbindelse med avviklingen av Jotun B-plattformen, skriver Simon Møkster Shipping på sin hjemmeside. Skipet, som er bygd av Simek og har design av type 832 CD RS fra Havyard, ble levert til North Sea Safety KS i mars 2010.