Mørenot Aquaculture utvider

Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture. Foto: Mørenot Aquaculture

Oppdrettssatsingen til Mørenot går over all forventing, melder selskapet i et presseskriv. Den siste tiden har de ansatt fem nye.



– Vi opplever en sterk vekst i oppdrettsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt, og styrker med dette vår satsing, sier Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture, som indikerer at flere utlysninger kan komme i tiden fremover.



Mørenot Aquaculture har ansatt Olav Lyngstad som teknisk leder. Med lang bakgrunn fra havbruk i både Norge og i Canada, får Lyngstad ansvar for tekniske utforminger og løsninger, samt sikre kvalitet i utviklingen av produktene. Ante Skeide Urvik er ansatt som Supply Chain Manager og har ansvar for innkjøp, logistikk og produksjon. Urvik vil være en nøkkelperson knyttet til selskapets vekstnivå.



Videre er Torkil Rasmussen ansatt som produksjonskoordinator, med ansvar for koordinering av all produksjon mellom kunder, salgsledd og produksjon. Trygve Nystøyl er ansatt som selger for eksportmarkeder. Han har bodd og jobbet i Chile i mange år og kjenner landet godt. I stillingen som salgsansvarlig for Midt- og Nord-Norge har Mørenot Aquaculture ansatt Erling Sivertsen, som har god markedserfaring fra stillingen som salgsleder i Aqualine.