Mørenot bygger ny fabrikk i Litauen

Liudas Velykis (t.v.), leder ved Mørenot-fabrikken Injector Doors UAB, og Ivar Sandnes, leder for forretningsutvikling i Mørenot. Foto: Mørenot

Mørenot bygger 11.000 kvadratmeter med nye produksjonsfasiliteter i Litauen.



Med mål om enda bedre og mer effektiv verdikjede for produksjon av notposer til oppdrett, satser Mørenot videre i Litauen. Selskapet har i syv år vært etablert i byen Plungė med produksjon av tråldører gjennom den heleide fabrikken Injector Doors UAB.



I tilknytning til det eksisterende anlegget er det nå signert avtale om bygging av 11.000 nye kvadratmeter for sammenstilling og behandling av notposer til oppdrettsnæringen. Med dette øker Mørenot sin kapasitet på produksjon av nynot. Planlagt oppstart av fabrikken er i mars 2020, med full drift fra mai



– Som en stor, global produsent er vi opptatt av å sette nye standarder for mer bærekraftig innhøsting av sjømat. Med ny fabrikk i Litauen, vil vi øke effektiviteten og kontrollen i hele verdikjeden for produksjon av notposer. Våre løsninger, som bidrar til at fangst og oppdrett av sjømat skjer trygt og effektivt, vil med dette bli enda mer konkurransedyktige, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot, i en pressemelding.



Notlinet som notposene produseres fra, kommer fra Mørenots fabrikk på Hildre i Møre og Romsdal. Etter at den nye fabrikken i Litauen står ferdig, vil Mørenots nåværende produksjonsfasiliteter for notposer i Spania, i større grad rettes mot å levere service og oppfølging av markedene i Sør-Europa, Midtøsten og Afrika.



Den nye fabrikken skal ledes av Liudas Velykis, som i dag også leder Mørenots tråldør-fabrikk på samme sted. Anlegget skal etter planen starte opp i mars 2020, med full drift fra mai. Det innebærer et behov for 50 nye ansatte i løpet av første halvår neste år og totalt 100 stykker mot slutten av året.



Mørenot er en global utvikler og produsent av utstyr til fiskeri-, havbruk- og offshorenæringen. I Norge er selskapet til stede på lokasjoner fra Karmøy i sør til Båtsfjord i nord. I tillegg er virksomheten til stede i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Asia.