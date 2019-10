Mostraum - verdens første landstrøm-tankskip

Mostraum ble 27. juni overlevert fra AVIC Dingheng i Kina til Utkilen AS, Bergen. Fartøyet er verftets bnr. AD0046.



Mostraum er den første i en serie på fire nye og mer miljøvennlige 10.500 dwt. kjemikalietankere Utkilen har bestilt fra kinesiske AVIC Dingheng. De tre andre kommer i løpet av året og neste år.



ENERGIBESPARENDE GREP

– Mostraum er en ny generasjons kjemikalietankskip med betydelig lavere utslipp gjennom lavt drivstofforbruk, NOx-utslippsreduserende katalysator og mulighet for bruk av landstrøm. Videre er fartøyet forberedt på dual fuel, med en LNG-klar motor så vel som forberedt for installering av batteripakker. Skipene er designet for høykapasitets inn- og utlasting, rask turnaround i havn og en effektiv tankrengjøringsprosess. Det er benyttet LED-lys rundt i hele fartøyet, samt bruk av sjøvann til kjøling og utnyttelse av restvarme fra hovedmotor til oppvarming, heter det på Utkilen sine hjemmesider.



EN NY TID

Rederiet påpeker at Mostraum representerer en ny tidsalder for kjemikalietankskip. Det er verdens første tankskip som kan både losse og laste med landstrøm. Miljø, energisparing, effektivitet og enkelt vedlikehold er prioritert i alle skipets løsninger, ifølge en pressemelding fra Utkilen. Det nye skipet har over 30 prosent lavere drivstofforbruk enn lignende fartøy, mens NOx-utslippet er redusert med 80 prosent. Utkilen ønsker å sette standarden for bransjen med de nye tankskipene, og vise at man tar miljøhensyn på alvor. Som kjent er det tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til bane og sjø, og Mostraum kan frakte last tilsvarende 3-400 lastebiler. Les hele omtalen her.

