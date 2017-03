Motus leverer kranpakker til fiskefartøy

Molde-bedriften skal levere komplett kranpakke til nybygg nummer 715 og 716 fra Freire. Design er av type NVC 375 fra Rolls-Royce. Illustrasjon: Rolls-Royce

Motus Technology AS i Molde har signert kontrakt med Freire Shipyard i Vigo/Spania for leveranse av komplette kranpakker for deres nybygg NB 715 og 716. Båtene er designet av Rolls Royce Marine og er av typen NVC 375.



Det er Motus Technology som opplyser om dette i en pressemelding.



Begge fartøyene skal leveres til grønlandske rederi. Den ene tråleren er bestilt av Qajaq Trawl mens den andre skal leveres til Polar Seafood.



Hver kranpakke består av fire kraner, som er spesialtilpasset skipets behov for sikker og god materialhandtering. Fokus på valg av tekniske løsninger med bruk av kjent teknologi har vært viktig for å møte kundens krav til operasjonelle forhold, heter det i pressemeldingen.



Motus Technology skal også levere designpakker på istrål-davitene for prosjektene.

Forberedende engineering og prosjektering vil starte i første halvdel av 2017, for levering av første kranpakke i starten av 2018.