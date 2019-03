MS Finnmarken bygges om til premium ekspedisjonscruiseskip

MS Finnmarken skal gjennom en betydelig oppgradering. Foto: Agurtxane Concellon/Hurtigruten

Hurtigrutens MS Finnmarken skal bygges om til et helt nytt, premium ekspedisjonscruisekip – i det som blir den mest omfattende oppgraderingen i Hurtigrutens historie.



Fra 2021 skal nyoppussede MS Finnmarken seile året rundt på ekspedisjonscruise til håndplukkede destinasjoner langs norskekysten, heter det i en pressemelding fra Hurtigruten.

Men etter at den omfattende oppgraderingen er ferdig våren 2020, kan Hurtigrutens gjester få en unik mulighet til å oppleve nye MS Finnmarken de siste månedene hun seiler i Kystruten Bergen - Kirkenes.



– Vi skal forvandle henne til et fullverdig, premium ekspedisjonscruiseskip, med komforten og fasilitetene som trengs for å skape unike opplevelser, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Ut på anbud Hvem som skal utføre ombyggingsjobben, er ikke klart ennå.

– Det er ikke bestemt hvilket verft som får jobben. Vi sender ut oppdraget på anbud nå i løpet av mars/april, så tar vi en beslutning så raskt som mulig etter det, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til Maritimt Magasin.

Store oppgraderinger Skipet skal gjennom større tekniske, miljøvennlige oppgraderinger – som ombygging og oppgradering av motorene slik at de tilfredsstiller alle kjente og kommende reguleringer (Tier 3). Hun får også landstrømtilkobling, og blir klargjort for fremtidig installasjon av batteripakker, står det i pressemeldingen.



Noen av oppgraderingene:



- Alle lugarer og suiter blir totalrenovert. På dekk 8, der det i dag ligger treningsstudio og sauna, blir det bygget fem store suiter med panoramavinduer



- MS Finnmarken får fire restauranter. Hovedrestauranten forvandles til Restaurant Aune – Hurtigrutens nye restaurantkonsept for den stadig voksende flåten av ekspedisjonscruiseskip



- Hurtigrutens nye høyteknologiske Science Center skal bygges forut på dekk 4. I tillegg til forelesningssaler, vil området få det siste innen høyteknologiske verktøy som berøringsskjermer, forskningsutstyr og andre interaktive hjelpemidler



- Bassengområdet utendørs på dekk 7 vil bli totalrenovert, butikken utvidet - og bildekket fjernet og omgjort til startpunkt og samlingssted for Hurtigrutens ekspedisjonsbåter (rib-er) og annet ekspedisjonsutstyr











Balkongsuite etter oppgradering. Illustrasjon: Hurtigruten Hovedrestauranten forvandles til Restaurant Aune. Illustrasjon: Hurtigruten Hurtigrutens nye Science Center skal bygges forut på dekk 4. Illustrasjon: Hurtigruten