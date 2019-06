Myklebust Verft med ny byggekontrakt

– Dette er en fantastisk dag for alle oss ved Myklebust Verft, uttaler daglig leder Inge-Johnny Hide i en pressemelding fra verfet. Myklebust leverte to brønnbåter til samme rederi i 2017.– At Sølvtrans, som er verdens største brønnbåtrederi, velger å komme tilbake for å bygge mer hos oss er en stor tillitserklæring. Strategisk jakter vi på prosjekt der vi har mest mulig kjente faktorer for å redusere risiko. Derfor er det ekstra godt nytt for oss at Sølvtrans kommer tilbake, og at vi kjenner både kunden, designet og teknologien i prosjektet godt.– Vi har svært gode erfaringer med Ronja Ocean og Ronia Diamond , som vi fikk bygd på Myklebust, og ser fram til å utvikle samarbeidet videre, sier reder og adm. dir. i Sølvtrans, Roger Halsebakk.– Og det er ekstra hyggelig å kunne bygge ved verftet i Sande kommune, der Sølvtrans-rederiet har sine røtter, legger han til.Den nye brønnbåten får byggenummer 75 ved Myklebust Verft, og skal leveres mars 2021. Fartøyet er basert på designet Kongsberg NVC 389. Sammenlignet med de to forrige brønnbåtene fra Myklebust til Sølvtrans, er lastekapasiteten økt fra 3200 m3 til 4000 m3. Dette har man oppnådd ved å øke skroglengden med 7,2 meter. Skroget skal for øvrig bygges ved det tyrkiske verftet Hat-San.– Sammen med våre ansatte, leverandører, kunder, eiere og banker har vi lagt bak oss en svært krevende periode. Derfor vil nok dagens kakefeiring av denne svært viktige kontrakten smake ekstra godt, avslutter Inge-Johnny Hide.De to forrige brønnbåtene, kan du lese mer om her: Ronja Ocean