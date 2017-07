Nedgang i nye ordrer for nybygg

Illustrasjonen viser nye ordre for ulike skipstyper i første halvår 2015, 2016 og 2017. KIlde: VesselsValue

Til tross for det er en økning i antall bestilte tankere og bulkskip gjennom første halvår i år, er det samlede antall nye ordrer mer enn halvert sammenlignet med samme periode i 2015, viser en oversikt fra VesselsValue.



Årsaken kommer tydelig frem når man sammenligner antall nye bestillinger av offshorefartøy: I første halvår 2015 ble det plassert ordre på 50 nye slike fartøy. I samme periode i år er tallet null.



Tallene fra VesselsValue forteller at i første halvår 2015 ble det bestilt til sammen 594 nybygg. I fjor var tallet 254, og i år er det 245.



Fordelt på type fartøy ble det bestilt 229 bulkskip, 90 containerskip, 26 LNG, 18 LPC, 50 offshoreskip og 181 tankere.



I fjor, 2016 ble det i løpet av første halvår bestilt 45 bulkskip, 56 containerskip, 7 LNG, 19 LPG, 11 offshoreskip og 118 tankere. I år er tallet bulkskip økt til 70, og for tankere til 145, en viss økning for begge gruppene.

Det ble bestilt bare 10 containerskip, 4 LNG, 16 LPC og altså ingen offshoreskip.