NIS-skip kåret til Tanker Ship of the Year

Odfjells Bow Orion er kåret til Tanker Ship of the Year 2019. Foto: Odfjell

De årlige prisutdelingen feirer hvert år kvalitet og innovasjon i tankindustrien. En av prisene er ‘Tanker Ship of the Year’, som anerkjenner tankskip som setter nye standarder innen ett eller flere av følgende områder: design, miljø, operasjon, sikkerhet og teknologi, heter det i en nettsak hos Sjøfartsdirektoratet. – Vi er stolte over å motta denne prisen, og det er på alle måter en lagseier. Ikke bare for oss i Odfjell, men for de mange partnerne som har vært involvert med ekspertise, utstyr, innovasjoner og teknologi. Konseptet kommer fra Odfjell selv, og vårt team har gjort en fantastisk jobb fra start til slutt. I nært samarbeid med skipsverftet og nøye utvalgte leverandører, deriblant en hel rekke norske selskaper, har Bow Orion blitt det flaggskipet vi hadde mål om, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE, i en pressemelding fra shippingselskapet.Bow Orion er det første i en serie av fire nye 49,000 dwt kjemikalietankere, i Odfjells Hudong-klasse. Flere norske leverandører er involverte i nybyggprosjektene, deriblant Brunvoll, Kongsberg Maritime, DNV GL, Jets og Sperre.