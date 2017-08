Nogva med stor investering

Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva Motorfabrikk, sammen med daglig leder Svein Tore Tande i Heimdal Propulsion. Foto Nogva

Nogva Motorfabrikk AS har inngått avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Heimdal Propulsion AS. Oppkjøpet og samarbeidet gir begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked.



I forbindelse med dette endrer Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS, kommer det frem av en pressemelding fra selskapet.



Samarbeidet betyr et stort konkurransefortrinn for begge. Å kunne levere både motor, gir og propell uten å være avhengig av flere parter, er en fordel.



– Begge selskapene kommer fra samme bakgrunn som motorprodusent tidlig på 1900-tallet, og vi har samme mentalitet bak det vi driver med. Nå skal vi sammen fortsette å utvikle fremtidsrettede og komplette fremdriftsløsninger i større bredde og i høyere effektområde. Summen av Heimdal og Nogva blir veldig bra, uttaler Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva, i pressemeldingen.



Eksempel på en Heimdal-propell. Foto: Heimdal Nogva 16 liter. Foto: Nogva