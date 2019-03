Nor-Fishing ansetter egen daglig leder

Stiftelsen Nor-Fishing vil bygge opp egen administrasjon for å sikre videre utvikling av messene Nor-Fishing og Aqua Nor. Her fra åpningen av fjorårets messe. Foto: Nor-Fishing.

Etter å ha samarbeidet tett med Trondheim Spektrum har styret i Stiftelsen Nor-Fishing bestemt seg for å etablere en egen administrasjon, og ansette en egen daglig leder. Senere vil ytterligere en person bli ansatt i denne administrasjonen, heter det i en pressemelding.



Det er stor interesse for messene Nor-Fishing og Aqua Nor. Samtidig er både fiskeri-, havbruksnæringen og omgivelsene i rask endring. Dette er noe av bakgrunnen for ønsket om å ha en egen administrasjon, slik at man kan ha full oppmerksomhet omkring å utvikle messene og sikre at arenaen fortsetter å være en viktig møteplass også i fremtiden.



FORTSATT SAMARBEID Stiftelsen Nor-Fishing har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Trondheim Spektrum AS, som både er eier av utstillingshallene hvor messene blir holdt, og har fungert som sekretariat for stiftelsen. Dette samarbeidet har fungert godt, og stiftelsen vil kjøpe administrative tjenester av Trondheim Spektrum også i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Aqua Nor 2019.



MANGE OPPGAVER Den som blir ansatt som daglig leder vil ha totalansvar for stiftelsens virksomhet og rapportere til stiftelsens styre. De viktigste utfordringene på kort sikt, vil være utforming og implementering av en ny organisatorisk modell for arbeidet med Nor-Fishing og Aqua Nor – og på noe lengre sikt, sikre en strategisk utvikling av messekonseptene i tråd med behovene til norsk fiskeri- og havbruksnæring.