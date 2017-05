Nor-Shipping i gang

Kronprinsen var innom flere stander på åpningsdagen av Nor Shipping. Her er det ABB som får æren av hans besøk. Foto: Kurt W. Vadset

En av shippingnæringens store begivenheter, Nor-shipping 2017, ble åpnet i dag.



1000 bedrifter er samlet på 30.000 kvadratmeter, og folk er ventet å strømme inn til hallene hos Norges Varemesse i Lillestrøm. Årets tema er "Catalyst for Change". Et passende tema for årets messe, med tanke på endringene både i shippingnæringen, oljeprisene og på den politiske verdensscenen. Ny teknologi, bærekraft, offshore energi og grønn skipsfart er uttrykkene som går igjen under åpningen.



Etter Sturla Henriksens åpningsord, fikk Kronprins Haakon æren av å entre scenen. Han delte også ut de tradisjonelle Nor-Shipping-prisene Next generation Ship Award, Energy Affiency Award og Young Entreprenour Award. Førstnevnte pris gikk for øvrig til Ulstein Verft og deres Color Hybrid.



Nor Shipping går over fire dager. Forventet besøkstall er 35.000, og 80 ulike nasjoner er representerte. Maritimt Magasin er også til stede under messen, og du kan lese mer om Nor-Shipping og noen av bedriftene som var der, i nummer 8.

Christina Spiten gir Kronprins Håkon og arbeidsminister Anniken Hauglie et innblikk i dronetekonologi. Foto: Kurt W. Vadset