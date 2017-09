Noreg kan få verdas første hydrogendrivne cruiseskip

Det er Sjøfartsdirektoratet som melder dette i eit presseskriv.

Går alt som Viking Cruises ønskjer, kan dei i framtida kunne lansera eit fullskala cruiseskip driven av flytande hydrogen. Det opplyste Serge Fossati, som er prosjektleiar i reiarlaget, under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Skipet skal vera om lag 230 meter langt, ta over 900 passasjerar og eit mannskap på 500.

– Dette er ein verdsnyheit. Veldig spennande. Får dei dette til, kan ein få utvikla eit distribusjonsnettverk som gjer at også andre kan nytta hydrogen som drivstoff. Det kan bidra til ein utsleppsfri skipsfart i framtida, seier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Viking Cruises, som dei siste åra har registrert fleire nye cruiseskip inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister, ser for seg å bygga eit skip etter tilsvarande design som deira havgåande cruiseskip, som til dømes Viking Sun. Reiarlaget er tydelege på at dei ønskjer at også hydrogenskipet skal inn i NIS om det blir realisert, og er allereie i dialog med Sjøfartsdirektoratet.