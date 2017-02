Norge må ha flere ben å stå på

– I 2013 og 2014 toppet vi oss. Vi kommer ikke til å hente den videre veksten vår fra olje og gass i fremtiden. Men olje og gass-næringen kommer selvsagt til være viktig også de neste 20 årene, og kanskje enda lengre. Men vi må ha flere ben å stå på, sa statsminister Erna Solberg, da hun holdt åpningsforedraget under Haramskonferansen 2017 i Brattvåg.En lydhør forsamling i Brattvåg, som er en kommune svært utsatt for konjekturene i offshorenæringen, kunne høre statsministeren snakke om de oljerelaterte utfordringene vi står ovenfor.– Vi skal være grønnere, smartere og mer nyskapende, var Solberg sin oppskrift.Norge har mistet 50 000 arbeidsplasser i den mest verdiskapende industrien vi har hatt, og disse må erstattes.– Vi skal inni et lavutslippssamfunn, og må legge til rette for det. Norge har potensialet til å være best innen grønn teknologi. Vi er avhengige av kunnskapsutvikling i bedriftene, samtidig som vi må beholde den nåværende høykompetansen.Statsministeren sa også at regjeringen vil åpne for å gi eksportfinansiering til norske kjøpere av havmerder og krillfiskebåter. Da Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, gikk på scenen bare minutter etterpå, kunne han fortelle at Aker Biomarine skal bygge et krillfartøy hos Vard Brattvåg Les mer om Haramskonferansen 2017 i MM nr. 3 i mars.