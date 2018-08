Norled bygger fire ferjer i Polen

Verftets illustrasjon av de fire søsterferjene som skal leveres til Norled.

Norled skal bygge hele fire nye ferjen hos det polske verftet Remontowa Shipbuilding. To skal til sambandet Mannheller – Fodnes og to til Festøy – Solevåg, går det frem I pressemeldinger fra verftet.



Den ferskeste kontrakten for sambandet i Sogn og Fjordane ble inngått 1. august, mens kontrakten på ferjene til Møre og Romsdal er fra 11. juli.



Alle de fire søster-ferjene er beregnet for diesel-elektrisk fremdrift, og skal bygges etter LMG-120-DEH-designet utviklet av LMG Marine. De viktigste forskjellene mellom ferjene for de to sambandene ligger i at ferjene for Mannheller – Fodnes skal trafikkere er noe kortere samband, derfor blir kapasiteten i batteripakkene redusert med ca. 20 prosent. Dette vil igjen bety at de kan sertifiserer for flere passasjerer. Totalt vil det der bli 395 personer, mens ferjene til Festøy – Solevåg får sertifikat for 296 passasjerer. Antall personbiler blir opp til 120.



Alle de fire ferjene blir 114,4 meter lang og 17.7 meter bred.



Ferjene til Mannheller – Fodnes er planlagt levert i første og andre kvartal 2020, mens de to til Festøy – Solevåg skal leveres i fjerde kvartal 2019. Med disse ferjene har Remontowa levert til sammen ti ferjer til Norled.