Norled går til Asia for å bygge tre nye ferjer



80 BILERS FERJER



ENERGIEFFEKTIVE



BYGGER UTENLANDS

Dette er første gang en norsk innenriksferje blir bygd i Asia, og det er også første gang Sembcorp bygger slike ferjer. Verftsgruppen disponerer fem verftsanlegg i Singapore og to i Indonesia, men de har ikke offentliggjort hvilket av verftene som får oppdraget. LMG Marine i Bergen ble for en tid tilbake kjøpt av Sembcorp og har designet flere ferjer for norske rederier, blant annet de fire ferjene Norled har under bygging i Polen.Ferjene som nå skal bygges i Asia skal settes inn på sambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og blir 84,2 meter lange og med en kapasitet på opp til 300 passasjerer og mannskap og 80 biler, eller en kombinasjon av 10 biler og 10 trailere. Fartøyene blir svært energieffektive og vil normalt gå på nullutslipps batteristrøm med en servicehastighet på 10 knop. Når det er nødvendig, kan de kjøre på kombinert batteri- og dieseldrift i en hybrid backup modus. Norled-ferjene vil anvende litiumbatterier for fremdrift, supplert med energieffektive løsninger. Gjennom fartøyene sitt design og ladepunktene på land som forsynes av vannkraft, vil dette gi en nullutslippsløsning.Administrerende direktør i LMG Marin, Torbjorn Bringedal, sier i en pressemelding fra Sembcorp at de energieffektive løsningene som skal installeres på ferjene inkluderer hurtigkobling strømforsyningsplugger, selvfortøyning og autocrossing i tillegg til effektive skrog, fremdrifts- og varmegjenvinningssystemer - Vi er sikre på at fartøyenes energibesparende funksjoner vil tilfredsstille Norleds grønne krav, sier han. Teknisk sjef i Norled, Sigvald Breivik sier at skipsdesignet, passasjerkomfort og arbeidsvilkår for personellet var viktige hensyn når de tildelte LMG Marin og Sembcorp Marine denne kontrakten. - Vi var spesielt glade for å dele en felles forståelse for Norleds ambisjon om å bygge nyskapende ferjer med ny teknologi og null utslipp, legger han til.Fartøyet trafikkerer nå strekningen mellom Lavik og Oppedal. Med kontrahering av tre ferjer hos Sembcorp Marine har Norled nå bestilt de sju ferjene de har sagt de vil bygge innenfor de nye kontraktene de har blitt tildelt. Rederiet har fire ferjer under bygging hos Remontowa i Polen, også disse designet av LMG Marine.