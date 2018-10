Normand Reach inn i undersjøisk gruvedrift

Spennende oppdrag for Normand Reach.

Solstad-fartøyet Normand Reach er tildelt en kontrakt med Global Sea Mineral Resources NV (GSR). Fartøyet skal jobbe sammen med Patania II, som er et spesialfartøy for utvinning av mineraler på havbunnen.



Kontrakten har en varighet på 4 til 6 måneder. Arbeider starter fra Europa med overføring av utstyr og containere, før man seiler til San Diego i USA. Patania II er en pre-prototype på et fjernstyrt fartøy som skal samle polymetalliske moduler nede på havdyp som går til 500 meter under overflaten.



Arbeidet skjer sammen med det tyske forskningsfartøyet Sonne under JPI-prosjektet «Mining Impact II», og hensikten er å gjøre en uavhengig vitenskapelig evaluering av miljøvirkningene ved slik aktivitet. Arbeidet startet under testperioden for Patania II i Belgia, og fortsetter i området i Stillehavet der Tyskland har lisens for slik virksomhet.



Patania II er utviklet av GSR sammen med det belgiske gruveselskapet De Meyer.



Normand Reach er bygget for Solstad Offshore ASA ved Vard Aukra, og ble overlevet i 2014. Skroget er bygget ved Tulcan i Romania. Skipet er bygget for å kunne gjøre en lang rekke subseaoppdrag.



Patania II skal lete etter mineraler på havbunnen. Foto: Deme-group.com