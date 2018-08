Normand Tonjer inn på langtidskontrakt

Normand Tonjer. Foto: Solstad Farstad

Solstad Farstad ASA opplyser i en børsmelding at de har inngått langtidskontrakt med amerikanske Fairfield Industries Inc. for skipet Normand Tonjer.



Kontrakten trer i kraft tredje kvartal 2018, og har en varighet på ett år i tillegg til to årlige opsjoner.



Fairfield skal bruke fartøyet i forbindelse med støtte til deres verdensomspennende, seismiske havbunnsundersøkelser, som utføres med nodebasert tekonologi.



Normand Tonjer ble levert fra Kleven Verft i 2010. Dette er en 95,3 meter lang CSV, innredet for opptil 68 personer. Skipet gikk tidligere under navnet Rem Vision.