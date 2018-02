Norsk klyngesamarbeid sikrer innovasjon og arbeidsplasser

Aker Biomarines topp moderne krillfartøy bygges hos Vard Brattvaag, og utstyres blant annet med kraner fra Aukra Maritime. Ill: Vard

I fjor sommer inngikk Aukra Maritime kontrakt med Vard Brattvaag om en stor kranleveranse til Aker Biomarines topp moderne krillfartøy. Dette er den største enkeltkontrakten i Aukra Maritime sin historie.



Løsningene er utviklet i et tett samarbeid med mannskap fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen.



Ringvirkninger

Fiskeriminister Per Sandberg og ledelsen i Aker Biomarine besøkte Aukra Maritime i dag.

– Sjømatbransjen skaper arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg ser frem til å høre mer om hvordan denne nye krillbåten bidrar til aktivitet blant verft og underleverandørene, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.



– Aker Biomarine sitt nye flaggskip er et prestisjeprosjekt for Aukra Maritime, og et glimrende eksempel på norsk klyngesamarbeid. Dette skaper ringvirkninger i form av nyskaping, arbeidsplasser og nye investeringer, sier daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime.



Han legger til at kontrakten har bidratt til at de har kunnet beholde og ansette flere medarbeidere.

– Dette har tilført oss nærmere 5000 interntimer i tillegg til at vi har kjøpt 4000 timer fra lokale underleverandører.



Fremtidstro

Rindarøy slår fast at Aker Bimoarines krankjøp gir bedriften kontinuitet, og bygger opp det lokale kompetansemiljøet.

– Dette har gitt oss et svært godt referanseprosjekt innen fiskeri, og utvilsomt en større anerkjennelse i markedet. Som en konsekvens av kontrakten har vi også planer om å sette opp en ny malingshall. Prosjektet oser av fremtidstro og positivitet, forteller Rindarøy.





I forgrunnen fra venstre; Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine i samtale med fiskeriminister Per Sandberg og daglig leder i Aukra Maritime Per Arne Rindarøy. I bakgrunnen fra venstre: Pål Einar Skogrand (Aker BioMarine), Cilia Holmes Indahl (Aker BioMarine), Britt Dalsbotten (politisk rådgiver for fiskeriministeren), Frank Grebstad (Aker BioMarine), Eldar Vindvik (Aker BioMarine), Håvard Sætre (Optimar) og Sindre Skjong (Aker Biomarine). Foto: Aukra Maritime