Norsk kystvaktskip først til Nordpolen med Azipod fremdriftssystem

Skipssjef Geir-Magne Leinebø og ekspedisjonssjef for CAATEX Dr. Hanne Sagen på Nordpolen. Foto: Kystvakten

Kystvaktskipet KV Svalbard ble første fartøy til Nordpolen drevet med ABBs Azipod, under en internasjonal miljøekspedisjon nylig.



Med sine ytelser under de meste krevende isforhold har Azipod-fremdrift blitt en industristandard for isgående fartøy og muliggjør uavhengig seiling gjennom den nordlige sjøruten, heter det i en pressemelding fra ABB.

I slutten av august 2019 skrev Azipod historie ved å drive det norske kystvaktskipet helt til Nordpolen. En annen historisk milepæl er at KV Svalbard ble det første norske skipet som har seilt til «toppen av verden».



KV Svalbard ble bygget i 2001 og er utrustet med doble 5 megawatt (MW) Azipod isbrytende enheter. Det seilte i arktiske strøk som del av en internasjonal, vitenskapelig ekspedisjon, Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX) som ledes av Nansensenteret, et uavhengig forskningsinstitutt.

Overvåker sjøtemperaturen Hensikten med ekspedisjonen er installasjon av sensorer på sjøbunnen slik at forskere kan overvåke vanntemperaturen. At skipet kom til Nordpolen gir forskningen en ekstra dimensjon ved at data kan hentes fra en av de meste fjerntliggende steder i Arktis.



– Vi navigerte gjennom Arktis og nådde Nordpolen raskere enn vi trodde var mulig, sier Ottar Haugen, sjef for Kystvakten.

– Dette er en viktig milepæl for oss og bevis på at vi har fartøy i flåten utrustet med robuste fremdriftssystem som muliggjør operasjoner i de mest krevende isforhold, helt til Nordpolen.



Forskningsprosjektet CAATEX ledes av Hanne Sagen ved Nansensenteret, som er med på ekspedisjonen.

Levert til over 90 isbrytere Azipod fremdriftssystemet, hvor en elektrisk motor er i en nedsenket enhet utenfor skipsskroget, kan roteres 360 grader for økt manøverbarhet. Det er spesielt kritisk for fartøy som opererer i is. Azipod kan bryte is på opptil 2,1 meter og har vist at drivstofforbruket er inntil 20 prosent lavere enn for tradisjonelle, akselbaserte fremtidssystemer.



ABB har levert elektriske fremdriftssystem til over 90 isbrytere eller isgående fartøy med kraft opptil 45 MW. Azipod leveres fra 1 til 22 MW og teknologien har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av ABBs solide posisjon for miljøvennlig, elektrisk fremdrift.











KV Svalbard i isødet. Foto: Kyatvakten Mannskapet på KV Svalbard på Nordpolen. Foto: Kystvakten