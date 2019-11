Norsk Vard-verft bygger to nye cruiseskip til Ponant

De to nye ekspedisjonsskipene Vard skal bygge er en videreutvikling av ekspedisjonsskipene Vard Søviknes har bygget for Ponant. På bildet ser vi Le Dumont d'Urville, som ble levert i juni 2019. Foto: Ponant

Det italienske verftskonsernet Fincantieri har skrevet en intensjonsavtale med cruiserederiet Ponant om bygging av to nye ekspedisjonsskip. Fincantieri opplyser at skipene blir bygd ved ett av de norske Vard-verftene.



Fincantieri forteller i en pressemelding at avtalen for design og bygging av to skip er på rundt 300 millioner euro,i overkant av 3 milliarder kroner. Skipene blir en videreutvikling av ekspedisjonsskipene i luksussegmentet som Vard Søviknes har bygd for det franske cruiseselskapet Pnant, et datterselskap av Artemis Group som er holdingselskap til Pinault-familien.



I intensjonssavtalen er det også en opsjon for ytterligere ett skip. For at avtalen skal settes ut i livet er det noen tekniske og økonomiske forhold som må avklares.



MANGE SKIP FOR PONANT



De siste årene har Fincantieri bygget fire skip skip i Ancona i Italia for Ponant, "Le Boréal", "L'Austral", "Le Soléal" og "Le Lyrial" som ble levert henholdsvis i 2010, 2011, 2013, og 2015. VARD , Fincantieris norske datterselskap, har bygget fire enheter i klassen "PONANT EXPLORERS" i 2018 og 2019 og skal levere de to siste av serien i 2020. VARD Søviknes vil også levere Le Commandant Charcot , det første hybridelektriske polare ekspedisjonsskipet drevet med LNG, til Ponant i 2021.



De nye fartøyene skal begge leveres i 2022 og vil være en videreutvikling av ekspedisjonsskipene i PONANT EXPLORERS-klassen. De vil bli operert i Sør-Stillehavsområdene for merkevaren PAUL GAUGUIN CRUISES, og dermed bringe antall skip under dette merket til tre. Skipene vil være på om lag 11 000 bruttotonn med kapasitet til å romme rundt 230 passasjerer om bord.



NYSKAPENDE TEKNOLOGI



Fartøyene vil være utstyrt med nyskapende teknologi når det gjelder miljø og sikkerhet for passasjerene, og vil få den mest omfattende batteripakken i markedet, noe som tillater utslippsfri drift i havner og i miljøfølsomme områder. Avtalen som nå er inngått gir også muligheter for et videre samarbeid mellom Ponant, Fincantieri og VARD for utvikling av andre miljøvennlige prosjekter.

Jean Emmanuel Sauvée, administrerende direktør i Ponant, sier i i forbindelse med avtalen at selskapet er glade for å fortsette det historiske samarbeid med Fincantieri.



– Denne avtalen for bygging av ytterligere to skip gjør det mulig for oss å utvikle PAUL GAUGUIN-merkevaren som ble kjøpt for noen uker siden og befester vår posisjon som verdensledende innen luksussegmentet. For første gang i cruiseverdenen vil disse to nye fartøyene kutte motorene og stanse alle utslipp hver dag under hvert stopp, nesten ti timer per dag. Dette prosjektet stemmer helt overens med vår filosofi om bærekraftig turisme, legger han til.