Northguider med slagside på 70-80 grader

KV Svalbard dro denne uken til Hinlopen på oppdrag fra Kystverket for å undersøke skadene på Northguider. Oppdraget besto i å inspisere skadene og om mulig bryte opp isen rundt fartøyet.

"KV Svalbard dro fra Longyearbyen natt til 24. juni og kom til iskanten nord av Svalbard utpå dagen. Kystvakten fant overraksende mye is nord av Svalbard med en god del innslag av flerårsis. Ved Hinlopen er det nå store isflak på flere kilometer med flerårsis, med tykkelse opp til 2 meter.

Arbeidet med å bryte opp isen har vært tung selv for en isbryter som KV Svalbard. Fartøyet måtte ved et par anledninger gi opp å bryte gjennom isen og heller å gå rundt de tyngste og største isflakene", heter det i en melding fra Sjøforsvaret.



– Arbeidsforholdene rundt Northguider har vært vanskelige, med tett is rundt fartøyet og nedsatt sikt. Vi måtte vente til strømmen snudde og fikk noen timers værvindu til å operere ROV sier Orlogskaptein Geir-Martin Leinebø, skipssjef på KV Svalbard, i meldingen.



Inspeksjonen viser at Northguider har fått stor skade under vannlinjen i området rundt maskinrommet. I januar hvilte fartøyet mot fast fjell og hadde en slagside på 17 grader. Hullet som oppsto i sammenstøtet er nå enda større som følge av is, bevegelse og tid. Isen har over tid ført fartøyet over på styrbord, med slagside på ca 70-80 grader.



– Fartøyet ligger omtrent i samme posisjon som i januar, men er preset opp på grunna det hvilte mot på styrbord side. Å bryte opp alle isen i Hinlopen er ikke mulig på det nåværende tidspunkt, sier Leinebø