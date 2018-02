Norvestor Equity investerer i Sperre

Norvestor VII L.P. og Norvestor VII OS L.P. (“Norvestor”), drevet av Norvestor Equity AS, har signert en avtale om å kjøpe Sperre Compressors fra familieeide Sperre Mek. Verksted AS.



Det kommer frem av en pressemelding lagt ut på Norvestor Equity sine nettsider 16. februar.



Sperre, en verdensledende leverandør av startluftkompressorer, har maritime røtter tilbake til 1938. Selskapet er eid av tredje generasjon Sperre.



– Vi har fulgt Sperre med interesse og beundring gjennom mange år, og vi er beæret og glade for å nå fått muligheten til å innta en ledende rolle i den videre utviklingen av selskapet, sier Per-Ola Baalerud, partner i Norvestor Equity, i pressemeldingen. Han blir også pekt på som ny styreformann i Sperre.



Transaksjonen er forventet fullført i slutten av februar. Norvestor vil da komme til å eie 94 prosent av aksjene.



– Vi starter nå på et nytt kapittel i Sperres allerede lange historie. Vi vil holde frem med våre forpliktelser ovenfor våre kunder og partnere, sier Ole Nustad, CEO i Sperre. Han fremhever at deres strategier, verdier og sstolte arv vil bli tatt godt vare på hos de nye eierne.