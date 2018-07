Norwater med stor kontrakt til «Hordagut»

Hordagut bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted AS.

Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). Skipet som er et HFMV 4700 design har allerede fått navnet «Hordagut».



Skipet får hoveddimensjoner LxBxDriss på 82,9 x 18,0 x 8,5 m og får verftets byggenr. FMV 44, og skal leveres i april 2020. Hordalaks, Heimli og FMV har jobbet tett sammen i utviklingen av designet.



Stort ferskvannsanlegg

Norwater AS har jobba med FMV i over 8 måneder om levering av et stort ferskvannsanlegg til denne båten. Tirsdag denne uke var kontrakten på plass. Bjørn Bjelland Mathisen, salgssjef i Norwater AS, har ledet prosjektet for Norwater og er strålende fornøyd med tildelinga:



- Dette var svært gledelig av flere grunner. Det bekrefter vår stadig sterkere posisjon innen brønnbåt, vi beholder FMV som en regelmessig og god kunde og får en spennende ny kunde og relasjon i Hordalaks. Sist, men ikke minst, så får vi nødvendig og viktig påfyll i vår ordrebok, sier Mathise i en pressemelding.



Anlegget har kapasitet på 4000 kubikkmeter/døgn, skal leveres i oktober 2019. Kontraktsverdi er partene tause om, men det er snakk om en av de største kontraktene til Norwater noensinne.



Tøff konkurranse

Verftsdirektør Hugo Strand ved FMV sier Norwater ble etter en totalvurderingi tøff konkurranse med andre.



- En god teknisk løsning i kombinasjon med en konkurransedyktig pris gjorde at Norwater tidlig hadde en sterk posisjon i prosjektet. At vi i FMV kan finne verdensledende teknologi i Sunnhordlands-bassenget, som vi selv er del av, er rimelig unikt og gjør det ekstra stas å kunne velge bedriften fra Kvinnherad, sier Strand.



Godt år i 2017

Regnskapet for 2017 er nylig godkjent og offentliggjort. Det viser at Norwater selskapa fortsetter den gode utviklinga med omsetning over 50 milloner kroner for andre år på rad og med driftsresultat på drøye 10 prosent.