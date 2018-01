Ny adm. dir. i Elpro

Ny adm. dir. i Elpro, Pål Rune Johansen. Foto: Elpro

Pål Rune Johansen (48) er ansatt som administrerende direktør i Elpro Group AS, opplyser konsernet i en pressemelding.



Stillingen Johansen tiltrer i, omfatter daglig ledelse av de heleide datterselskapene Elpro Solution AS, Elpro Electro AS, Elpro Installasjon AS og Selva Eiendom AS.



Johansen er utdannet sivilingeniør ved NTNU (NTH). Han har bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter, og kommer fra stillingen som Senior Vice President Nordic i børsnoterte Q-Free ASA.



"Pål Rune Johansen, med sin brede erfaring fra både strategiske og operative lederposisjoner vil være et viktig bidrag i videreutviklingen av Elpro- konsernets samlende virksomhet", heter det i pressemeldingen.



Den nye direktøren tiltrer stillingen i løpet av mars 2018.