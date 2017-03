Ny byggekontrakt til Larsnes Mek

Nye Hovden Viking får design fra Rolls-Royce, og bygges hos Larsnes Mek. Verksted. Illustrasjon: Larsnes Mek/Rolls-Royce

Larsnes Mek. Verksted AS har skrevet kontrakt med Hovden Senior AS, om byggingen av en ny Hovden Viking.



Båten får verftets byggenummer 61. Nye Hovden Viking er det tredje nybygget til samme rederi, kommer det frem av en pressemelding fra verftet. Levering av første Hovden Senior var i juni 1996, Hovden Viking i fulgte i januar 2007 og levering av nye Hovden Viking skal leveres medio 2018.



Skroget skal bygges i Gdansk i Polen.



Fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS, som også skal levere mye av hovedutstyret.



– I tillegg vil det bli utstyr fra mange lokale leverandører i nærområdet, melder Larsnes-sjef Jarle Gunnarstein.



Fartøyet har en lengde på 46 meter og bredde på 12 meter. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske, og også med trålgalge for senere mulighet for tråling. Fartøyet er designet med seks RSW-tanker. To av tankene er rigget for levendefisk og er i tillegg fryseisolert. Nybygget skal også rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av hvitfisk.



Innredningen blir arrangert for 12 personer i 4 enkeltmannslugarer og 4 to-mannslugarer.



Nye Hovden Viking vil fremstå som et av de mest moderne fartøyene i kystflåten, heter det i pressemeldingen.