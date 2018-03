Ny cruisekontrakt til Vard

Vard Søviknes har fire fartøy av samme type under bygging til Ponant for levering i 2018 og 2019. De to nye skipene blir søsterskip til disse, og skal leveres i 2020.Fartøyene er på rundt 10 000 bruttotonn, ca 131 meter i lengde og 18 meter i bredde. Hvert av dem har plass til 180 personer i 92 "staterooms" og suiter, alle med balkong. De seks luksusskipene får "Blue Eye" multisensor undervannsrom, noe som gir passasjerne mulighet til å oppleve verden under vann.Skrogene blir konstruert ved Vard Tulcea i Romania. Etter planen skal de leveres fra Søviknes i løpet av første og andre kvartal 2020. Samme verft skal også bygge verdens første elektrisk-hybride isbryter, med LNG-propulsion, til Ponant.