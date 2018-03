Ny fiskebåtkontrakt til Vard

Remøybuen får bygd sitt nye fiskefartøy hos Vard Aukra. Bilde: West Maritime

Vard har inngått kontrakt på bygging av et nytt fiskefartøy til Remøybuen AS i Fosnavåg.



Fosnavåg-selskapet West Maritim har design på båten, som skal bygges ved Vard Aukra og leveres andre kvartal 2019.



Nybygget blir et kombinert langline- og dansknotfartøy, med plass til et mannskap på 11, kommer det frem av en pressemelding fra Vard.

Fartøyet blir også det første av sitt slag med elektriske nottromler, utviklet av Seaonics.



I følge pressemeldingen er båten spesialutviklet for Remøybuen. Lengden blir på 28 meter og bredden på 9,5 meter.



– Det er imponerende å se Vard Aukra sine bidrag til de voksende fiskeri- og akvakulturmarkedene. Vi er beæret av at Remøybuen har valgt oss til å bygge sitt nye fartøy, og det er meg en glede å ønske rederi og mannskap velkommen til Vard, uttaler Vard-sjef Roy Reite.

Fra kontraktsigneringen, bak fra venstre: Dag Remøy, Vegard Kvalsvik, Helge Kvalsvik, Geir Larsen. Foran: Hans Remøy, Kjell Arild Skar. Foto: Vard