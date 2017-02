Ny hybridferje prosjektert av Polarkonsult

Den nye ferja til det islandske veidirektoratet, designet av Polarkonsult. Illustrasjon: Polarkonsult

Det islandske veidirektoratet, Vegagerðin, har nylig signert en kontrakt med det polske verftet Crist SA for bygging av en ny bil/passasjerferje, som er designet av Polarkonsult i Harstad.



Fartøyet får et hybrid diesel-elektrisk framdriftsanlegg med batteripakke og plug-in lading fra land, og settes inn i regulær trafikk sommeren 2018 mellom Landeyjahöfn og Vestmannaøyene.



Fartøyet utstyres med et diesel-elektrisk maskinanlegg med 800 kWh-batteripakke, som samlet kan gi et maksimalt effektuttak på 4800 kW. Slike høye effekter vil være nødvendig under krevende havneforhold, spesielt ved innseiling gjennom munningen av Landeyjahöfn. Der er det røffe forhold, med en blanding av lange havbølger og kortere kystbølger, i kombinasjon med tverrgående vannstrøm ved havnens munning. Anlegget på ferja er derfor dimensjonert for å kunne gi full effekt på alle fire thrustere.



Fartøyet får to store passasjersalonger med sitteplass for alle 550 passasjerer. Aktre salong blir utstyrt med selvbetjent kafeteria, stoler og bord for bespisning samt hvilestoler. Salongen fremme blir utstyrt med komfortable hvilestoler og kinoanlegg og vil bli betegnet som “stille sone”.



Passasjerer kan også oppholde seg på utvendige dekk akter, som blir utstyrt med et visst antall benker og bord. Innredningen omfatter også seks passasjerlugarer samt dedikerte mannskapslugarer og fellesområder for mannskap.



Det nye fartøyet erstatter MF Herjólfur, bygget ved Simek AS i Flekkefjord i 1992, som Polarkonsult også leverte byggetegninger til.



Utviklingen av den nye ferjen har krevd omfattende detaljkunnskap innenfor en rekke områder håndtert av designteamet. Som en del av utviklingskontrakten er det ved Force Technology gjennomført omfattende CFD-analyser og optimaliseringer, slepe- og sjøgangsforsøk samt fullskala brosimuleringer. Modellforsøkene har bestått av vanlige stillevanns slepeforsøk, sjøgangsforsøk i regulære- og irregulære bølger samt beregning av grunnvannseffekter.



Polarkonsults designteam har hatt gleden av å arbeide tett sammen med JJohannesson ApS ved skipsingeniør Johannes Johannesson, som Vegagerðin har utpekt som rådgiver for hele perioden fram til levering, heter det i en pressemelding.



Hoveddimensjoner:

Lengde over alt, Loa 69,38 m

Lengde mellom p.p., Lpp 64,12 m

Bredde på spant 15,10 m

Bredde, max 15,50 m

Dybde i riss til hoveddekk 5,10 m

Design dypgående 2,80 m

Max dypgang 3,00 m

Bruttotonnasje 3160 GT



Illustrasjon: Polarkonsult Den nåværende ferja, MF Herjólfur, i hardt vær. Foto: Polarkonsult