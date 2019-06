Ny kjemikalietanker til sunnmørsreder

Øytank Shipping har fått levert et nybygg fra et kinesisk verft. Fartøyet er et tankskip utviklet og bygd for frakt av kjemikalier, olje og oljeprodukt for nærskipsfart.



Fartøyet kom til Vigra utenfor Ålesund for vel en uke siden, og blir nå gjort klart for oppdrag.



Nybygget med navnet Øytank er en IMO 2 kjemikalietanker (TCOP) på 780 dwt. med lastekapasitet på 810 m3. Båten er 44,90 meter lang og 10,20 meter bred, opplyser rederiet. Den er bygd for høye miljøkrav, med dobbelt bunn/dobbelt skrog. Båten er utstyrt med to motorer som gir 746 kW, dobbelt propulsionsanlegg og baugthruster samt effektivt pumpeanlegg for sikre laste- og losseoperasjoner for fartøyets åtte lastetanker.



– Politisk fokus på bærekraftig nærskipsfart, kombinert med et voksende marked og selskapets kompetanse på frakt av flytende laster, gir grunnlag for vekst og da også denne kontrahering, uttaler Steinar Uggedal, eier og leder for rederiet.

– Det er stor interesse for båten i markedet etter at vi lanserte den, men vi har ikke inngått fraktkontrakt på den ennå. Vi tror den kommer til å bli en god tilvekst til vår virksomhet, og gi grunnlag for flere, uttaler Uggedal.



Fartøyet eies sammen med Shipsinvest AS i Ulsteinvik.



Øytank Shipping er et kystrederi (Short Sea Shipping) som transporterer flytende last i bulk. I hovudsak er det olje, oljeprodukt og kjemikalier (Easy Chemicals). I tillegg selger og leverer selskapet olje og oljeprodukt, og driver bunkring av skip.

Steinar Uggedal kjøpte rederiet i 2002 og han eier fortsatt 100 prosent av aksjene i selskapet.

Selskapet har tre fartøy; «Bunkersservice» som driver med bunkringstenester, «Hedda» som transporterer levendefisk og den nye båten «Øytank», som starter med transport av oljeprodukt og kjemikalier i løpet av juli d.å.