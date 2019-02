Ny kontrakt for Skandi Sotra

DOFs PSV Skandi Sotra skal inn i en kontrakt på 21 måneder. Jobben starter med en gang, og er en forlengelse av den eksisterende kontrakten fartøyet har i Australia.



Mons S. Aase, adm. dir. i DOF sier i en børsmelding at man er fornøyd med kontraktsforlengelsen.



– Hittil i 2019 har vi skrevet kontrakter for arbeid i Guyana, Saudi Arabia, Nederland, Malaysia, Storbritannia, Norge, New Zealand og ny Australia. Vår globale rekkevidde og unike resultater er nøkkelen til at vi kan levere engasjement for våre fartøy, noe som er ledende i bransjen, sier han.



Skandi Sotra ble levert fra Myklebust Verft som byggenummer 33 i 2002 som et Multipurpose Field Vessel, ROV-Ship & Pipe Carrier, av typen MT 6000. Dette var det syvende skipet av MT 6000-design i DOF-flåten. Designet er fra Maritim Teknikk, og skroget kom fra Romania.