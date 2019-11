Ny kontrakt til Aas Mek. Verksted

Nybygget er av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid. Dette er, i følge verftet, et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy.Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. Skroget blir bygget i utlandet, og nybygget skal overleveres rederi i september 2021.ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy, heter det i en pressemelding.Lengde o.a. 76,96 m, bredde 17,80 m og dybde i riss 5,90 m.Lasteromsvolumet er på 3000 msom gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Forrige nybygg var Steinar Olsen, som ble levert sommeren 2017. Omtalen av dette fartøyet kan du lese på denne linken.