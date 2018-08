Ny kontrakt til Grovfjord Mek. Verksted

Byggenr. 154 blir tilnærmet lik byggenr. 90, Bore Cat, som ble levert til Multiconsult i 2013. Foto: Grovfjord Mek. Verksted

Grovfjord Mek. Verksted har fått kontrakt på en borekatamaran, som skal leveres til Multiconsult AS våren 2019.



Verftets byggenummer 154 til Multiconsult AS er en katamaran med hoveddimensjoner 14,99 meterx6,8 meter, som er optimalisert for grunnboring i sjø. Fartøyet er blant annet utstyrt med kran, vinsjer for posisjonering av fartøyet. Sentralt i utrustningen selve boretårnet inkludert plass for oppbevaring av boreutstyr, kommer det frem av en pressemelding. Dette blir det andre fartøyet Grovfjord Mek. Verksted bygger for Multiconsult.



Scania DI16-hovedmotorer og Hamilton vannjetter skal gi fartøyet en hastighet på minimum 20 knop. Det installeres to aggregater, et for drift av hydraulikkpumpe og et for å dekke strømforbruket om bord.



Borebåten inngår som en del av tjenestene til Geo avdelingen i nord, men skal sammen med de øvrige borefartøyene operere i hele landet. Investeringen i borefartøyet er en del av Multiconsults satsning i nord, med blant annet nye moderne kontorfasiliteter i Tromsø, med siste generasjon geoteknisk lab for undersøkelser av grunnprøver, verksted for drift av feltseksjonen, marin- og miljø-lab i forbindelse med marine og miljørelaterte undersøkelser og rådgivning.



Geo Multiconsult besitter Norges største geofaglige miljø med kompetanse innen alle geo-relaterte problemstillinger. Selskapet er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving, heter det i pressemeldingen. Med røtter tilbake til 1908 har de hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av rundt 2900 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.