Ny kontrakt til GS Marine

verdens første hybridkatamaran for bruk i kommersiell trafikk, ifølge en pressemelding.

Fartøyene ble byggemeldt 15. november, forteller Geir Flø, daglig leder i GS Marine Produksjon.De to hurtigbåtene skal inn i drift fra 1. januar 2019, og skal trafikkere to ruter Norled driver i Rørværsambandet ved Haugesund. Den ene blir hybrid, mens den andre skal utrustes for å kunne gå over til hybriddrift ved en senere anledning.

Brunvoll Mar-El leverer integrert hybrid elektrosystem til hybridbåten. Servogear står for systemleveransen av fremdriftslinje og integrert hybrid elektrosystem fra Brunvoll Mar-El. Framdriftssystemet består av Servogear Ecoflow PropulsorTM som er det mest drivstoffeffektive framdriftssystemet for hurtigbåt, sammen med et helt nytt hybridgir med integrert PM-motor for optimal virkningsgrad også i elektrisk mode, heter det i en pressemelding fra Brunvoll.

GS Marine skal også bygge en sjette båt for Nordland fylkeskommune. I 2014 ble det inngått kontrakt på fem, med opsjon på ytterligere fem båter. Den nye båten, som har verftets byggenummer 42 og skal leveres i april 2018, er den første opsjonen fylkeskommunen tar ut.