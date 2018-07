Ny kontrakt til Havila

Havila Harmony har fått nye oppdrag.

Havila Shipping inngår kontrakt med Reach Subsea for subsea fartøyet Havila Harmony. Kontrakten gjelder for en periode på tre år med mulighet for forlengelse i to perioder hver på ett år, går det frem av en børsmelding fra rederiet.



Kontrakten sikrer arbeid for et minimum antall per år og eier og leier vil begge markedsføre fartøyet for høyest mulig utnyttelse.



Havila Harmony er på vei til Las Palmas, Gran Canaria, hvor det vil bli utført planlagt vedlikeholdsarbeider og klargjøring for første kontrakt.



Fartøyet ble overlevert fra Havyard Leirvik i 2005, og var da det største forsyningsskipet i Herøy kommune på Sunnmøre så langt. Senere ble fartøyet ombygd og oppgradert ved Båtbygg ASi Måløy til et Multirole Subsea-skip, og det første oppdraget etter dette var undersjøisk arbeid i australske farvann. Ombyggingen hadde en verdi på mellom 90 og 100 millioner kroner.