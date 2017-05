Ny kontrakt til Maritime Partner

Den nye båten som Abyss Aqua har bestilt av Maritime Partner er en Alusafe 1500 LDV. Den er i hovedtrekk lik Fosna Triton som ble levert til Abyss Aqua i mai 2016. Foto: Maritime Partner

Kristiansundselskapet Abyss Aqua har inngått kontrakt med Maritime Partner i Ålesund om levering av et hurtiggående fartøy for havbruk. Den nye båten er en Alusafe 1500 LDV (Light Diving Vessel), og er i hovedtrekk lik Fosna Triton, som Maritime Partner overleverte til Abyss Aqua i mai 2016.



Båten er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og skreddersydd for servicearbeid og dykking for havbruksnæringen, heter det i pressemeldingen fra verftet.



Fartøyet er 15 meter langt, har en toppfart på 35 knop, er meget sjødyktig og utrustet med det beste som er å få av dykkerutstyr. Alusafe 1500 LDV er designet og bygget for å takle alle sjø- og værforhold, og kan rekke over store strekninger på kort tid, kan man lese videre i pressemeldingen. Båttypen er klassifisert av Sjøfartsdirektoratet for bruk i liten kystfart, det vil si at den kan gå utaskjærs og operere langs hele norskekysten.



Abyss Aqua er en del av Abyss Group, og er et av landets største servicebåt-rederier for havbruk. Selskapet er en komplett leverandør av servicetjenester til næringen, inklusiv alle typer undervannsarbeid.



Bilde av Fosna Triton, den forrige båten Abyss Aqua fikk levert fra verftet. Foto: Maritime Partner En Alusafe 1500 LDV i aksjon. Foto: Maritime Partner