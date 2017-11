Ny kontrakt til Moen Marin

Nærøysund Aquaservice merker stadig større etterspørsel etter dere servicetjenester. Derfor har de nå kontrahert en ny NabCat i aluminium fra Moen Marin.

Fra basen på Marøystranda Næringsområde leverer Nærøysund Aquaservice servicetjenester til havbruksnæringa. Nå utvider gaselle-bedriften flåten med en ny og romslig servicekatamaran.

– Kontraheringen av denne NabCat’en er en utvidelse som skjer i takt med utviklingen i næringen. Vi ruster oss for å oppfylle dagens krav til sikkerhet og fleksibilitet, sier daglig leder i Nærøysund Aquaservice, Brynjar Karlsen.

Utvidet kapaistet

Nybygget blir det andre fartøyet i Moen Marins populære NabCat-serie som leveres med utvidet bredde på 12 meter.

– Fartøyet er bygget i aluminium, og utrustes for godkjenning for både slep og ankerhåndtering med god slepekraft og fleksibilitet, sier teknisk sjef hos Moen Marin, Torfinn Hansvik. Vi er svært glade for den tillit Nærøysund Aquaservice har vist oss, og gleder oss til å levere et moderne og framtidsrettet fartøy til dem.

Med den utvidede bredden har fartøyet stor laste- og krankapasitet. Båten kan også skilte med større lugarer og messe, samt styreposisjon både i forkant og akterkant av styrhus.

Båten er utstyrt med to radiostyrte Palfinger kraner med maksimalt løftemoment på henholdsvis 90 tonnmeter med 6,5 tonns vinsj og 40 tonnmeter med 4,5 tonns vinsj. Mjosundet leverer slepevinsj på 40 tonn, samt to capstaner på henholdsvis 10 tonn og 5 tonn. I tillegg får fartøyet kombinert haikjeft og tauepinner fra SHM Solution.

Som alle andre båter i Moen Marins NabCat-serie skal nybygget til Nærøysund Aquaservice leveres med helisolert maskinrom, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og helsveisede spant for økt styrke og soliditet og alarmsystemer for vanninntrenging og brann.

Nøkkeltall:

• Lengde: 14,98 meter

• Bredde: 12,00 meter

• Lugarkapasitet: 5 mann

• Drivstoffkapasitet: 10m3

• Motor: 2 x 500 hk Nogva Scania DI13

• Gir: 2 x Nogva HC258

• Propellanlegg: 2 x Nogva 4 bladet vribart anlegg i dyse

• Kontrollanlegg motor, gir og propell: PMH MTPC

• Thrustere: 2 X PMH Hydraulikk 160hk

• Generator: 57 kW John Deere og 89 kW John Deere

• Kran: Palfinger 90002 M H m/6,5T vinsj og Palfinger 41002(M)G m/4,5T vinsj

• Slepe og ankerhåndteringsvinsj: MBH 40T

• Capstaner: MBH 2 stk 5T og 10T

• Haikjeft/tauepinner: SHM

• Navigasjon: Furuno MaxSea og Olex

• Brannslukking i maskinrom: Inergen

• Fart: ca. 11 knop

• Konstruksjons og systemtegninger: Marin Design AS

Servicefartøyet leveres til Nærøysund Aquaservice AS sommeren 2018. Den første leveransen av denne type arbeidsbåt leveres våren 2018 til Sulefisk AS.