Ny kontrakt til Moen Marin

Skottlands største service- og brønnbåtoperatør har signert kontrakt med Moen Marin. Illustrasjon: Marin Design

Skottlands største service- og brønnbåtoperatør har inngått kontrakt om leveranse av et nytt servicefartøy fra Moen Marin AS. Fartøyet blir større enn tidligere leveranser.



Det Shetland-baserte service- og brønnbåtrederiet Johnson Marine Ltd. har tidligere valgt servicefartøyer fra Moen Marin AS som arbeidsverktøy i de barske farvannene rundt den britiske øygruppen. I likhet med den doble leveransen i 2014, velger Johnson Marine Ltd. også i 2018 fra Moen Marins allsidige produktkatalog med katamaraner, heter det i en pressemelding fra verftet. Mens de forrige NabCat’ene var 13,5-metringer, velger Johnson Marine Ltd. litt større katamaran denne gangen.

Aluminium Det nye fartøyet, som planlegges levert våren 2019, er en NabCat 1498/1000 MD designet av Marin Design AS. Med sine to etasjer har den 14,98 meter lange og 10 meter brede katamaranen et stort og trygt arbeidsdekk, samtidig som den gir svært komfortable mannskapsfasiliteter, ifølge pressemeldingen.

Fartøyets dimensjoner gir plass til to dobbeltlugarer og en enkellugar i tillegg til salong, bysse, garderobe og sanitærrom. Det rommelige rorhuset i andre etasje, byr på svært god, 360-graders oversikt. NabCat 1498/1000 MD blir bygget i aluminium i henhold til DNV Nordisk båtstandard, og er utviklet og utrustet for trygge operasjoner i havbruksnæringen. Maskinrommet er helisolert, tilfredsstiller brannklasse A og har automatisk brannslokking. Alle innvendige rekker er helkledde.

Kraftige saker To Nogva Scania DI 13-motorer med en samlet effekt på 1000 hk sørger sammen med Nogva-gir, vribart propellanlegg og to sidepropeller fra Petter Marine for tilstrekkelig kraft og gode manøvreringsegenskaper. Navigasjon og kommunikasjon leveres av Furuno. På dekk er fartøyet utrustet med to kraftige Palfinger-kraner, én akter styrbord og én forut styrbord på hhv. 62 tm og 32 tm, med 20 meters rekkevidde, radiostyring og påmontert vinsj på hhv. 6,5 tonn og 3,5 tonn. Capstanene på 8 og 3 tonn er utstyrt med fotpedal og nødstopp, mens Parker-pumpene forsyner de hydrauliske systemene