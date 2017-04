Ny kontrakt til Salthammer Båtbyggeri

Salthammer Båtbyggeri AS på Vestnes har inngått kontrakt med Cermaq Norway AS om bygging og levering av et fullt utrustet servicefartøy til bruk innen oppdrettsnæringen.



Fartøyet er et multifunksjonsfartøy av typen Coastcat 15, en katamaran med lengde 15 meter og bredde 12 meter. Fartøyet er tegnet og utviklet av Tomra Engineering AS i Tomrefjord, står det i en pressemelding fra verftet.



Oppstart for bygging av servicefartøyet er midten av juni 2017, med levering i slutten av januar 2018.



– Vi ser frem til å ta dette servicefartøyet i bruk i vår produksjon i Vest-Finnmark. Fartøyet vil bli bemannet med lokal arbeidskraft og kompetanse, og vil foreta større serviceoperasjoner ved våre sjøanlegg, sier Gunnar Gudmundsson, regiondirektør for Cermaq Norway i Finnmark. Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS, som er verdens nest største produsent av laks og ørret.



Fartøyet skal bygges i sin helhet på Salthammer Båtbyggeri med bruk av lokale samarbeidspartnere. Det skal utstyres med moderne hydraulisk dekksutstyr for å ivareta sikkerheten på dekk ved krevende og variert arbeidsoperasjoner, heter det i pressemeldingen.



Noe av utstyret skal produseres og leveres av Salthammer Tresfjord, en datterbedrift av Salthammer Båtbyggeri. De skal levere haikjeft, tauepinner, hekkrull og plateholder. For utenom dette skal fartøyet utstyres med blant annet to kraner og dekksvinsj. I styrhuset blir det moderne miljø med styreposisjon forut og en akterut for drift av fartøy under arbeid ved anleggene. Fartøyet utstyres videre med innredning for inntil seks personer.



Dette er Salthammer Båtbyggeri sitt andre nybygg innen segmentet. Det forrige var Fosnakongen, en 25 meters katamaran fra samme konstruktør.