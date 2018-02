Ny kontrakt til Skipsteknisk

Nye Atlantic bygges hos Tersan i Tyrkia. Design er av Skipsteknisk. Ill: Skipsteknisk

Atlantic Longline AS har kontrahert nytt hypermoderne autolinefartøy. Dette blir det første nybygget i norsk fiskerihistorie som er arrangert for autoline og snurrevad i kombinasjon. Dette er muliggjort gjennom myndighetenes bestemmelse om å åpne for friere redskapsvalg.



Skipsteknisk AS i Ålesund har fått oppdraget med å designe fartøyet, som skal bygges ved Tersan Shipyard og leveres i oktober 2019.



Nye Atlantic blir 62,8 meter x 14 meter, og er av Skipsteknisk design ST-157. Designet får en helt ledende teknologi med tanke på energihåndtering, kan man lese på designselskapet sin nettside.

Ny batteriteknologi tas i bruk for å redusere drivstofforbruket ytterligere og dermed blir fartøyet mer skånsomt med tanke på utslipp til miljøet. En rød tråd igjennom hele prosjektet er å bygge en ny Atlantic-båt hvor energi -gjenvinning og -optimalisering er fokus.



I tillegg til en autolinekapasitet på 72.000 krok, så vil fartøyet bli fullrigget for snurrevad med stort fokus på fangstbehandling og kvalitet. Fabrikken får en innfrysningskapasitet på drøyt 60 tonn i døgnet, med mulighet for å fryse både H/G og fillet, står det på nettsiden til Skipsteknisk.



Det meste av utstyret om bord blir levert av lokale leverandører. Dette inkluderer blant annet fabrikk, kraner, autoline anlegg, fremdrifts anlegg, batteriløsning, fryseri, navigasjonsutstyr og elektronikk.



Atlantic Longline er et veletablert linebåtrederi som eies av Jonny Årvik, Kjell-Gunnar Hoddevik og Jan Ove Langeland. Rederiet er registrert i Ålesund.