Ny kontrakt til Stadyard

Stadyard AS på Raudeberg har signert kontrakt med rederiet Nye Radek AS i Austevoll, om bygging av ny Radek. Nybygget får verftets byggenummer 44 og skal leveres i juni 2020, kan man lese i en pressemelding.



Fartøyet skal utrustes for ringnot-, trål- og snurrevadfiske. Design er fra Rolls-Royce Marine, som også skal levere en omfattende utstyrspakke.

Hoveddata Radek:

Lengde o.a.: 47,40 meter

Bredde: 12,60 meter

Dybde til hoveddekk: 5,00 meter

RSW-kapasitet: 500 m3 i 8 tanker

Brennolje: 120 m3

Innredning arrangert for 12 personer i 6 stk 1-mannslugarer og 3 stk 2-mannslugarer