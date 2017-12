Ny kontrakt til Vard - blir verdens første av sitt slag

F.v: Torkild Skjong og Stig Kile Gjelsten

– En slik båt har aldri blitt bygd før, sier Torkild Skjong, senior naval architect i Vard. Han legger til at fartøyet blir først ute på en rekke områder.



Dette blir verdens første elektrisk-hybride isbryter, med LNG-propulsion. Navnet er Ponant Icebreaker. Byggeverft er Vard Søviknes, og levering er satt til 2.kvartal 2021.



Fartøyet har Vard utviklet i samarbeid med Ponant, Stirling Design International og Aker Arctic.



Den hybride isbryteren er spesielt designet for å frakte passasjerer til polare destinasjoner, som for eksempel Nordpolen, Weddellhavet, Rosshavet og Peter I Øy. Det er det første fartøyet med fransk flagg, som skal gå til Nordpolen.



– Skipet har høyeste polarklasse, PC2, så det kan i praksis gå alle steder, og det er også det første kommersielle fartøyet med så høy isklasse som ICE2. Dette er det første ekspedisjonscruiseskipet som kan gå utelukkende på LNG. I teorien kan det, som eksempel, gå tur-retur Longyearbyen-Nordpolen på gass, og det med god margin, forteller Executive VP salg og marked i Vard, Magne Håberg. Han legger til at Ponant Icebreaker blir det mest miljøvennlige cruiseskipet som noen sinne er bygd.



De store azipodene som skal installeres, sørger for at cruiseskipet kan male opp is når det går bakover.



Tankene med gass er av membranteknologi, noe som gjør at det er plass til mer gass om bord. Totalt er det 4500 kubikkmeter gass, i tillegg til store batteripakker, som sørger for at båten kan ligge utslippsfri til kai med alle fasiliteter i gang.



Ponant Icebreaker får en lengde på rundt 150 meter, bredde på 28 meter, bruttotonn på omtrent 30.000, og cruisefart på 15 knop. Fartøyet kan romme 270 passasjerer i 135 luksuslugarer, alle med balkong. Det er plass til et mannskap på 180 personer.



Ponant tilbyr eksklusive cruiseturer, og Ponant Icebreaker blir intet unntak. Her skal det være store panoramasalonger, flott spaanlegg, flere mindre Zodiac ekspedisjonsbåter som kan frakte passasjerer nærmere naturen, og to permanente helikoptere (første cruiseskip i verden med permanent helikopter), samt store undervisningslokaler og en avansert teknisk/forskningslab.



Kontrakten er en fjær i hatten til Vard, og ikke minst en gledelig nyhet for konsernet generelt og Vard Søviknes spesielt. De er sikret arbeid med skipet i tre år fremover. De fleste spesialselskapene til Vard blir også involvert.



–Det er en prestisjekontrakt for oss. Kunden har allerede fire fartøy på kontrakt hos Vard, og signerer nå en ny uavhengig av disse. Ponant blir dermed den første returning customer i cruisesegmentet, og det viser at vi har gjort mye bra. Og et så teknisk fartøy, med høy isbryterklasse og LNG-tanksystem, blir lagt merke til. Man skal være god for å lage noe mer heftig enn dette, sier Senior Vice President Vard Design, Erik Haakonsholm.



Kontrakten har en verdi på 2,7 milliarder kroner, og det nye cruiseskipet er dermed svært mye mer kostbart enn de fire andre cruiseskipene Vard bygger for Ponant.

– Dette er det dyreste sivile fartøyet pr meter, som noen sinne har blitt bygd. Ikke bare i Norge, men i verden, slår Magne Håberg fast.

Senior Naval Architect Torkild Skjong, VP Sales&Marketing Stig Kile Gjelsten og Executive VP Sales&Marketing Magne Håberg. Foto: Kurt W. Vadset Frode Klokk, verftsdirektør på Vard Søviknes. Foto: Kurt W. Vadset