Ny ladeløsning gir sikrere fergestrøm

Systemet skal sørge for hurtig tilkobling når fergen legger til kai, ladingen vil også holde så lenge som overhodet mulig når den går fra. Det er viktige sekunder, jo mer ladetid, desto mindre batteripakke trengs om bord.

Mange nye el- og hybridferger skal inn på det norske fergenettet. Det at fergene må lades fra land ved hvert anløp, og at ladetiden kan være nede i fem minutter, har vist seg å by på utfordringer. ACEL AS mener de har funnet en god løsning, skriver selskapet i en pressemelding.



­– Kraftoverføringen mellom land og ferge er en kritisk faktor i driften av el- og hybridferger. Vår løsning er en kompakt plugg som bruker vakuum. Vakuum holder pluggen sammenkoplet og reduserer faren for elektrisk overslag. Det er også bruken av vakuum som har gjort det mulig å gjøre Acel Power Plug så kompakt og prisgunstig, sier Kjell-Christian Krohn Dale, Business development manager i Acel Gruppen.



Acel Power Plug er utviklet for høyspent og lavspent lading. Høyspent lading er i ferd med å bli standard for å redusere ladestrømmen.



Behovet for en robust løsning med høy slitestyrke er stort. Fergene opererer i et krevende ytre miljø med sjøsprøyt, snø og vind. En ferge i fjordkryssing har i mange tilfeller mer enn 30.000 til- og frakoplinger i året. Krohn Dale forteller at Acel Power Plug er designet slik at om en del først må skiftes, skal det kunne utføres i løpet av den tiden en fjordkryssing tar.



– En servicevennlig enhet er et hensyn vi har brukt mye tid på, sier han. ­ Ingen kan garantere at en løsning aldri skal feile, men det går an å forutse og designe inn den håndteringen som må til hvis en situasjon først oppstår.

Acel Power Plug er patentsøkt og klar til avsluttende testrunder. Versjonen som testes i denne omgang er beregnet for lading ved 11kV spenning og 500A. Testrunder har verifisert at pluggen håndterer de aktuelle strømmene med god margin.



En annen viktig utfordring i dette bildet er at kraftnettet ved fergekaiene ikke alltid har den kapasiteten som skal til for å levere den ladeeffekten som behøves. Dette problemet kan løses ved å ha en batteribank på land. Her er Acel leveringsklar med Acel E-House løsning.



– Det er avgjørende at vi kan levere en komplett løsning i samsvar med infrastrukturen på land, sier Krohn Dale. Han legger til at selskapet satser sterkt i det raskt voksende markedet for batteri- og hybridprosjekter.



– Vi gjør en strategisk satsing og tar mål av oss til å være en foretrukket leverandør av både ladeanlegget på land og transmisjonssystemet som forbinder fartøyet med land. Det betyr at Acel vil levere alt mellom kraftnettet og batterisystemet om bord.

Kjell-Christian Krohn Dale med en 3D-printet prototype på en av de fire kontaktpunktene i fartøypluggen. Materialvalg er svært viktig for å oppnå den slitestyrken som er nødvendig.