Ny leder for Elpro Solutions

Kjell Hatlen (61) er ansatt som daglig leder i Elpro Solutions AS. Han starter i jobben allerede 1. april, går det frem av en pressemelding.



Kjell Hatlen er utdannet ingeniør ved Trondheim Ingeniørhøyskole. Han har lang og bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter, og kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Vaagland båtbyggeri AS og Vaagland Eiendomsselskap AS.



Kjell Hatlen vil, med sin brede erfaring fra både strategiske og operative lederposisjoner, først og fremst være sentral i videreutviklingen av Elpro Solutions AS, men også en viktig bidragsyter i Elpro-konsernets samlende virksomhet, skriver selskapet i pressemeldingen.