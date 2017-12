Ny Malo-sjark fra Jemar Norpower

Malo-sjarken Malangsfjord er den største som er levert fra anlegget på Sørholmen i Kristiansund. Foto: Jemar Norpower.

14 dager får avtalt leveringsdato kunne Jemar Norpower levere den største Malo-sjark bygger ved anlegget på Sørholmen i Kristiansand noensinne til rederiet Malangsfjord.

– For å bli ferdig før jul, og med tanke på de dårlige værmeldingene nordpå, har hele produksjonen stått på og jobbet lange dager får å bli ferdig i tide, forteller salgssjef Nina Ersnes til Maritimt Magasin.



Og Nina legger til at man er stolt av å kunne levere den store sjarken i det året bedriften fyller 100 år. Sjarken, som også har fått navn Malangsfjord, gikk nordover med mannskap denne uka.



MYE NYTT

Malangsfjord er på 43 fot, og i et helt nytt design. Det er den første av denne størrelsen som er «butt i baugen». Det er en løsning som gir større dekksplass og lasterom, det siste er på hele 34 kubikkmeter.

Største lengde er 12,99 meter, mens bredden er på ca. 4,45 meter.

På dekk er det blitt plass til et nytt og stort tørkerom, og det rommelige styrhuset har også en sittegruppe med panoramautsikt, og styrekonsoll med nytt design. På babord side er det en bysseseksjon med keramisk koketopp.



Sjarken har kabolabrenner og Nogva aggregat QSM10, 10 Kw som ekstra varmekilde. Nede er det tre lugarer, stort bad med varmekabler i gulv. Det er elektrisk WC, vask, dusj og skap, alt med gode detaljer og moderne nordisk design.



ANNET UTSTYR

Motoren er en Cummins tupe QSL8.9M, som yter 405 hk. Gir og propell er fra Nogva, mens sidepropell er fra Sleipner.

Sjarken er rigget for garn, med dekksutstyr fra Lorentzen Hydraulikk AS.

Sjarken er rigget for garnfiske. Foto: Jemar Norpower