Ny norsk kontrakt til Karstensens

Nye Monsun blir 36 meter lang, 9,50 meter bred og med en dybde på 6,55 meter. Illustrasjon: Karstensens Skibsværft

Rederiet Setho Fiskeriselskap AS ved Thor Gunnar Martinsen og partnere har bestilt et nytt 36 meters snurrevadsfartøy/tråler hos Karstensens Skibsværft.



Nye Monsun skal leveres i juli 2021. Kontrakten har en verdi på rundt 65 millioner danske kroner. Skroget bygges hos Karstensens Shipyard Polen.



Prosjektet i sin helhet har blitt til gjennom et meget nært og intenst samarbeid mellom rederi og verft, opplyser Karstensens i en pressemelding.



Setho ble startet opp i 2008, i forbindelse med kjøpet av gamle Monsun. Nå er altså et nytt fartøy med samme navn bestilt ved danske Karstensens.



Rederiet har vært involvert og hatt innflytelse i hele designfasen, og nybygget blir skreddersydd etter deres ønsker og krav. Det har vært spesielt fokus på optimale arbeids- og plassforhold, sikker redskapshåndtering, behandling og oppbevaring av fangst samt gode sjøegenskaper og stabilitet.

Styrker fiskerinæringen Bak Setho Fiskeriselskap står Thor Gunnar Martinsen, Thomas Martinsen og Severin Reinertsen fra Flekkerøy.

Thor Gunnar Martinsen og Severin Reinertsen er begge aktive skippere, og Thomas Martinsen er styrmann og maskinist om bord.

Videre er Piraya AS kommet med som medeiere på nybyggprojektet. Piraja AS eies av Ove Pettersen, Kurt Pettersen og Birger Kristoffersen, også fra Flekkerøy. Dette selskapet driver den pelagiske tråleren Piraja.

Familiene bak Monsun og Piraja er i slekt, og partene er glade for å kunne komme sammen til gode for fiskerinæringen på Flekkerøy. Også styrmann og fisker på Monsun, Svein Arne Lunde, har kommet inn med en mindre eierandel i nybygget.

Takker familien Rederiet ønsker at takke Innovasjon Norge og lokale banker for å ha vist velvilje til å finansiere projektet. Likeså takkes de parter, som ellers har bidratt med søknader, anbefalinger og tillatelser.



Sist, men ikke minst, ønsker rederiet å takke sine koner og familie for uvurderlig støtte.